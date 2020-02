Biasin: “Esposito? Ieri partita da 5 in pagella. Credo che l’Inter possa trattenere Sanchez, ma…”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato a Radio Sportiva la gara dei due attaccanti dell’Inter contro l’Udinese, Sanchez ed Esposito:

“Esposito? La partita di ieri è stata da 5 in pagella, il ragazzo ha giocato male e sembrava un po’ spaurito in campo, ma parliamo di un ragazzo di 17 anni. Lasciamogli il tempo per crescere senza sentenziare. Sanchez? Credo che l’Inter abbia la possibilità di trattenerlo ma bisogna vedere se lo vuole fare. Credo che non verrà riscattato ma vediamo quello che farà da ora a fine stagione. Inter in Europa League? Credo che la rosa dell’Inter sia in grado di fare bene anche in Europa League. Va riaperta la bacheca dopo tanti anni”.