"Intanto vi do le mie percentuali per la finale. Io sono partito con un 90 a 10 a favore del Manchester City, poi sono passato da 80-20 e dopo il Media Day dell'Inter di ieri sono passato a 75-25. Mi convincono sempre di più i ragazzi". Così Fabrizio Biasin, giornalista, in merito alla finale di Champions League tra Manchester City e Inter di sabato sera.