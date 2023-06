Sky – Bagarre Frattesi, Inter c’è: servono 30 mln. Pronte due contropartite

L’Inter è pronta a proporre due nomi al Sassuolo per Davide Frattesi: ecco i nomi e il prezzo fissato per il centrocampista

L’Inter è pronta a proporre due nomi al Sassuolo per Davide Frattesi. Ne ha parlato Sky Sport, secondo cui i nerazzurri sono pienamente in bagarre con Juventus e Roma per il centrocampista classe 1999.