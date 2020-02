Biasin: “Icardi? Non so se lui ha tutte le intenzioni di andare avanti a Parigi. Eriksen titolare”

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del derby tra Inter e Milan e degli argomenti di casa nerazzurra:

“Non faccio pronostici. Che trionfi il bel calcio, derby è partita da tripla”.

“Dichiarazioni di Boggi? Vanno approfondite, servirebbe un supplemento d’inchiesta”.

“Icardi? Se lo sapessi lo scriverei, non ne ho la minima idea. Sta affrontando la stagione da professionista, sta facendo gol, il Psg se lo terrebbe più che volentieri. Non so se lui ha tutte le intenzioni di andare avanti a Parigi, anche se nello spogliatoio sta benissimo. Credo che è un argomento che affronterà più avanti, non è stata presa una decisione”.

“Vecino o Eriksen? Eriksen, giocatore di primissima fascia, a Udine non ha fatto benissimo, ma non sono tutti come Sneijder. Ci sono varianti tattiche, ma bisogna insistere su di lui che deve diventare un titolare fisso”.

“Lautaro? C’è chi dice che è meglio insistere su Lautaro piuttosto che su Messi. Se ci fosse questa possibilità andrebbe presa in considerazione, ma secondo me non è cosi semplice. Così come non è semplice che il Barcellona venga qui e paghi 115 milioni, credo che Lautaro andrà avanti con l’Inter”.

“Handanovic? Grande portiere, credo il più bravo in A, ma è anche il capitano. Senza di lui le chance del Milan aumentano”.

“Perisic? Rischio che Marotta aveva calcolato, visto che sapeva che i riscatti danno incertezza e ora l’infortunio complica le cose”.