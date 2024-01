Biasin: “Inter, col Monza grande dimostrazione di forza. La verità è che…”

Le parole del giornalista: "Calhanoglu? Mi ha sorpreso la sua crescita tecnica, soprattutto nel ruolo di regista. Anche Thuram non me l’aspettavo a questo livello"

Intervenuto ai microfoni di TVPlay, Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter : “Col Monza mi aspettavo una gara più complicata, anche perché in casa ha un certo atteggiamento. L’Inter ha voluto dare una dimostrazione di forza, dettata anche dalle polemiche arbitrali. L’Inter ha una condizione fisica e psicologica davvero notevolissima, anche se adesso ti aspetta la gara di Supercoppa contro una Lazio in forma.

Calhanoglu? Mi ha sorpreso la sua crescita tecnica, soprattutto nel ruolo di regista. Anche Thuram non me l’aspettavo a questo livello, ma la cosa più importante è l’idea di calcio di Simone Inzaghi che sta funzionando. L’Inter non si fa condizionare da tutto quello che si sente fuori. La verità è che può giocare delle partite meno bene, ma ha un’idea sviluppata”.