Laudisa: “Zielinski? La sua promessa all’Inter è un indizio molto importante”

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Carlo Laudisa, giornalista di mercato, ha parlato così del futuro di Piotr Zielinski, obiettivo dell'Inter a zero per il prossimo anno: "La situazione Zielinski è ibrida. Il giocatore serve, ma questa promessa all’Inter è un indizio molto importante. Sono curioso di capire cosa accadrà, non escludo possano esserci chiamate anticipate e allora il Napoli potrebbe anche essere indotto a tentazione. Al momento è un caso e Mazzarri deve decidere se utilizzarlo o meno. L’arrivo di Traorè dimostra che il Napoli si sta attrezzando per sostituirlo".