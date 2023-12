Biasin: “L’Inter ha giocato una gara positiva. Se Lautaro avesse segnato il rigore…”

Sull'eliminazione della squadra di Inzaghi dalla Coppa Italia, il giornalista ha aggiunto: "L’Inter ha giocato una gara positiva e sostanziosa, ha creato tanto giocando soprattutto nella metà campo avversaria ma di fronte ha trovato una squadra che è rimasta sempre sul pezzo e che non è mai crollata, poi a un certo punto è entrato un fenomeno che ha ribaltato da solo la partita. Se Lautaro avesse segnato il rigore sarebbe uscito subito dopo e non si sarebbe fatto male. Probabilmente non è la sua specialità il penalty e forse poteva anche lasciare la possibilità di calciarlo ad Arnautovic che ancora non si è sbloccato”.