Biasin: “L’Inter non gioca male. Col Napoli proverà a colpire in contropiede ma…”

Fabrizio Biasin, intervenuto a Radio Marte, ha detto la sua in vista di Napoli-Inter, big-match della 31° giornata di Serie

"L'Inter verrà a Napoli a fare la sua partita contro una squadra che all'andata l'ha messa in grande difficoltà. M'immagino una partita nella quale il Napoli farà la gara e l'Inter proverà a colpire in contropiede. Non sono d'accordo con quelli che dicono che l'Inter giochi così male. Contro il Sassuolo non ha fatto una grande partita per meriti dei neroverdi ma contro il Cagliari ho visto una squadra in totale controllo, fossi andato io in porta al posto di Handanovic non sarebbe cambiato nulla".