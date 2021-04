FCIN1908 Scouting – Zanotti, il nuovo Trattore dell’Inter che insegue l’idolo Zanetti

La rubrica sui migliori giovani del panorama internazionale curata da Fcinter1908: oggi presentiamo Mattia Zanotti

Fabio Alampi

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

In casa Inter la novità più grande delle ultime uscite stagionali della Primavera di Armando Madonna risponde al nome di Mattia Zanotti: il terzino destro classe 2003, complici gli infortuni cronici di Persyn e Lorenzo Moretti, si è conquistato la maglia da titolare numero 2 e non l'ha più mollata, relegando in panchina il più esperto Tonoli. Una fiducia ampiamente ripagata con prestazioni sempre positive e che lasciano ben sperare per il futuro.

Talento bresciano

Mattia Zanotti nasce a Brescia l'11 gennaio 2003, crescendo nel vicino comune di Lonato del Garda. Comincia a tirare i primi calci ad un pallone sui campi dell'oratorio del suo paese con la Virtus Feralpi Lonato, prima di entrare nel settore giovanile del Brescia all'età di 8 anni. Diventa ben presto uno dei migliori talenti del vivaio biancoblu, indossando la fascia da capitano e attirando su di sè le attenzioni di diversi top club. Nell'estate del 2017 arriva la chiamata dell'Inter, che lo inserisce nella formazione Under 15: al primo anno in nerazzurro si laurea campione d'Italia di categoria, segnando anche un gol nella finale scudetto vinta per 5-0 contro la Juventus.

In questa stagione, dopo aver iniziato con l'Under 18, si guadagna ben presto la fiducia di Madonna che, dopo averlo fatto esordire con la Primavera nei minuti finali del match di Coppa Italia contro la Lazio, non lo ha più tolto dal campo, schierandolo da titolare nelle successive tre gare di campionato.

Il Trattore

Terzino destro attento in fase di copertura e propositivo in avanti, Zanotti viene soprannominato "Trattore", come il suo idolo Zanetti, che in qualche modo ricorda per la serietà, l'abnegazione e per come "ara" la fascia. Dotato di una grande forza sulla gambe e di un baricentro basso che gli permette rapidità ed esplosività nei primi metri, trova la sua collocazione ideale in una difesa a 4, anche se negli scorsi anni ha dimostrato di poter giocare anche da esterno a tutta fascia e, all'occorrenza, da mezzala. Molto grintoso, nonostante l'altezza non elevata non teme il confronto con avversari più strutturati fisicamente. Prospetto molto interessante, dimostra buone doti tecniche, da migliorare ulteriormente per poter compiere un nuovo step di crescita.