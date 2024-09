"Il primo vincitore di questo derby è Fonseca, arrivava da un paio di settimane di massacro mediatico. Ha giocato la sua partita e il Milan è riuscito a fare una cosa che io non ho visto negli ultimi due anni contro l'Inter: mettere in crisi l'impianto di gioco dell'Inter, raramente va in crisi, da quando c'è Inzaghi in panchina. L'Inter poi stasera non ha giocato da squadra, anche questo lo vedo raramente. Arrivava da una grandissima partita giocata da squadra a Manchester, stasera la mia sensazione è che si siano fatti fregare da quello che si è detto negli ultimi giorni, che la partita era già decisa, che l'Inter è più forte ecc..."