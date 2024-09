Paulo Fonseca , tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby contro l'Inter . Queste le sue dichiarazioni: "Siamo partiti dal primo giovane: ci si dimentica, ma era la quinta partita in Serie A. I risultati non erano quelli che volevamo ma oggi abbiamo continuato a credere nelle nostre idee: la partita era anche emozionale, il Milan non ha vinto gli ultimi sei derby, è stato importante vincere oggi. La scintilla? Speriamo. E' stata una vittoria importante in un momento difficile: ma deve essere la normalità.

Dobbiamo continuare a lavorare per avere sempre questa fiducia: i giocatori hanno sempre lavorato bene facendo quello che noi pensiamo. Dobbiamo continuare così da squadra in tutti i momenti e continuare a migliorare: oggi non siamo la squadra migliore come prima non eravamo la peggiore. Dobbiamo essere equilibrati. Oggi dobbiamo festeggiare ma domani continuare con equilibrio e fiducia. Mercoledì abbiamo parlato molto, quasi un'ora e mezza coi giocatori: l'allenamento ha portato tanta fiducia perché non ho mai visto i giocatori non crederci.