Biasin: “Inter, mancata la calma dei grandi: dopo il pari si è liquefatta”

Intervenuto negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della sconfitta dell'Inter col Sassuolo: "Sommer ha sicuramente sbagliato ma non è un errore a fare la partita: c'era tutto il tempo per rimettere a posto le cose. E' mancata lucidità: l'Inter ha fatto un buon primo tempo ma ha tirato solo una volta, il Sassuolo è rimasto sempre in partita e nel secondo tempo ha dominato. Dopo il pareggio l'Inter si è liquefatta, questo mi lascia perplesso: fisicamente è crollata, non ha avuto la calma dei grandi e un po' di condizione fisica. Credo si debbano rivedere alcuni discorsi fatti su un campionato già assegnato e stravinto".