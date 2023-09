Inzaghi doveva cogliere i segnali: nell’intervallo l’Everest. Inter, davanti urge una soluzione

Detto che il reparto che con il Sassuolo ha steccato è il centrocampo, va comunque sottolineato come in attacco ci sia un problema. E questo problema non sono Lautaro e Thuram che stanno facendo gli straordinari, ma la mancanza di alternative. Il Sanchez visto nel finale di gara lascia più di una perplessità e l’assenza di Arnautovic toglie una pedina fondamentale a Inzaghi per le rotazioni offensive. Toccherà proprio al tecnico inventarsi qualcosa, Lautaro e Thuram non sono inesauribili. Urge un’alternativa: Inzaghi suggerisce Klaassen, entrato col Sassuolo ma ingiudicabile per il momento della partita in cui ha fatto il suo ingresso. Ora Salerno e poi la Champions col Benfca, due appuntamenti che non si possono sbagliare.