Biasin: “Inter mediocre a Bologna, un fattore inaccettabile. Per la Champions…”

A Radio Napoli Centrale , nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Fabrizio Biasin , giornalista Libero : "‘ Pazza Inter ’? Purtroppo no, l’avrei voluta vedere la follia. A Bologna c’è stata una partita mediocre da parte di una squadra che ha un potenziale molto diverso. C’è stata una mancanza di maturità non accettabile, ad un certo livello. È frutto anche di una gestione sbagliata, l’Inter tra infortuni, gente stanca, non ha avuto la stessa prestazione, è una squadra vecchia, i giocatori hanno una certa età. Spalletti, che quest’anno è da prendere da esempio, ne schiera sempre 10/11 ed ha ottime riserve.

Duello Roma-Milano? Ci sono 4 squadre, in attesa di capire cos’accade con la Juventus, per 3 posti Champions. Ci sarebbe anche l’Atalanta che ha perso qualche partita, la competizione ad alto livello è per i posti in Champions League. Qualora Milan o Inter dovessero uscire da quei posti, diventerebbe una stagione fallimentare, una tragedia sportiva. Inter eterna incompiuta? Continuo a pensare che sia una squadra di grande qualità, lo scudetto puoi anche non vincerlo, ma non puoi lasciare andare il campionato a gennaio.