Inter-Bologna, Biasin: “Ottimo approccio, male il resto. Lasciati due punti importanti”

E poi anche lui, come Inzaghi del resto, ha parlato di un'occasione sprecata. "L’Inter lascia due punti importanti, il Bologna il suo se l’è guadagnato tutto", ha spiegato. A fine partita il tecnico nerazzurro non ha dato colpa all'arbitro: "Dovevamo fare meglio noi", ha detto il mister. Non ha cercato alibi. Insomma, è sembrato un pari che la squadra interista non è riuscito ad evitare e con il quale bisogna fare i conti. Un pari che arriva nella settimana della pausa per le Nazionali e sarà molto "più lungo" da digerire.