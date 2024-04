Intervistato da TvPlay, Fabrizio Biasin ha commentato il percorso in Champions di Milan e Inter . "Che il Milan sia uscito dal girone di Champions League con il Borussia Dortmund non vuol dire nulla. Allora il Cagliari che al momento batte l’Inter, allora chi batte il Cagliari è più forte dell’Inter? Il Borussia ha fatto il suo percorso, ma questo non significa che il Milan sia inferiore o superiore al Borussia".

"Se l’Atletico avesse vinto la Champions League, non direi ‘che bello allora l’Inter è stata brava’. No, perché hai perso contro l’Atletico, che vinca o che perda nelle settimane successive. Per me è un raffronto che ha pochissimo senso. Poi secondo me l’Inter è più forte dell’Atletico, ma i nerazzurri si sono giocati male le carte al ritorno e all’andata ha sprecato male. Ma quest’anno l’Inter ha annunciato il suo obiettivo e lo sta centrando".