Biasin: “Inter, niente smantellamento ma forse qualche cessione ci sarà. Zhang…”

Matteo Pifferi

Sulle colonne di Libero, Fabrizio Biasin ha fatto un quadro completo della situazione in casa Inter:

"Ci sono due cose da dire sull’Inter. La prima: ha vinto lo scudetto. La seconda: ha non indifferenti problemi di gestione. La seconda è importantissima, ma lo è anche la prima. Anzi, le due sono una la conseguenza dell’altra: il calcio, per come è (mal)strutturato oggi, ti dice che se vuoi vincere devi fare debiti. Viceversa, non vincerai (per cortesia, lasciate perdere il Bayern che praticamente in Germania agisce in posizione di “monopolio pallonaro”). È un bel metodo? Certo che no. Ci sono soluzioni? Ovviamente sì: una ristrutturazione totale del calcio che deve passare dal patron dell’Uefa, Aleksander Ceferin, uno che in questo momento si sta comportando come un bimbo di 5 anni. Ma torniamo all’Inter. La famiglia Zhang per vincere il suo scudetto ha investito circa

700 milioni di euro e ha generato un buco non meno ingombrante. Oh, i numeri fanno impressione. Per questo, chi comanda, in parallelo con i festeggiamenti, sta portando avanti una linea di comunicazione che più chiara non si può: «Bisogna ridurre le spese, abbassare il monte ingaggi, ragionare su un mercato a costo zero». Ed è molto facile dirlo, ma difficilissimo metterlo in pratica, anche solo perché il “mantra” qui enunciato vale per la gran parte dei club pallonari d’Europa".

Cosa accadrà nel prossimo futuro all’Inter?

"È molto semplice (si fa per dire). La proprietà chiederà a tutti i tesserati di sposare la linea della “sforbiciata totale”: se vi va bene è così, viceversa arrivederci. È brutto da dire, ma non ci viene in mente un modo più delicato. Le soluzioni non mancano, per carità: basterebbe che i giocatori accettassero di spalmare i contratti su più anni, cosa che è bella da dire ma poi vallo a spiegare ai vari Campioni d’Italia. Fin qui sono stati tutti bravissimi, hanno accettato di posticipare il pagamento degli stipendi, forse rinunceranno a tutta una serie di bonus “dovuti” e cercheranno il più possibile

di mantenere unito il gruppo “che ha vinto il tricolor”, ma è anche vero che a questo punto rischiano di essere più condizionabili dalle offerte di questo e quel club “sciacallo”. Morale, la situazione è complicata, forse comporterà qualche cessione, mai si tradurrà in smantellamento. In ogni caso meglio le scomode verità degli Zhang di tante inutili favolette".