Biasin: “Inter sempre massacrata al di là dei suoi demeriti. Col Verona…”

"L'Inter deve stare attentissima al Verona, che arriva da una buona prestazione e che ha migliorato la sua condizione. I nerazzurri arrivano da una maratona: dovevano giocare solo le alternative, alla fine però Inzaghi è dovuto ricorrere ai titolari per vincere contro il Parma. E' una squadra che ha qualche problema, anche mentale in questo momento. E' ovviamente la squadra favorita anche per i 70 mila di San Siro, ma non è così scontata. L'Inter deve stare attenta, innanzitutto a non pensare che sia una partita già vinta, ora non si può permettere alcun passo falso, se vuole ancora sperare nello scudetto. Dimarco? Ha un'attitudine offensiva importante, al momento è tra i migliori nel ruolo, con una tecnica rara. Dà sempre il suo 100%. L'Inter è sempre stata pazza, un certo tipo di dna lo mantieni. E' una squadra che ti fa sempre stare sulle spine, ma che viene spesso massacrata oltre i suoi demeriti".