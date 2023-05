Biasin: “Inzaghi? Lo riconfermerei. E non ce l’ha né con Marotta né con Ausilio ma con…”

Intervenuto ai microfoni di Pressing in onda su Canale 5, Fabrizio Biasin ha parlato così dell'Inter e, in particolar modo, del futuro di Simone Inzaghi:

"Quest'anno Inzaghi è stato sull'altalena, l'abbiamo esonerato e celebrato nell'arco di poche settimane. E' stato bravissimo a resistere sotto questo punto di vista, è arrivato un massacro mediatico in alcuni casi legittimo, alcune cose le ha sbagliate ma molte altre no. Lui ha resistito, è stato sempre ben educato e non è da tutti e poi ha risposto con i fatti, se l'Inter arriva in questa condizione psico-fisica a maggio e tutti stanno iper-performando, il merito è suo e del suo staff. Comunque vadano le sue finali, per me è già confermato"