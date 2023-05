CdS – Inter, KO che fa male. “Ma Inzaghi ha il destino Champions in mano e…”

Ecco l'analisi del Corriere dello Sport in merito al KO dell'Inter contro il Napoli per 3-1 al Diego Armando Maradona

"Dopo 8 vittorie consecutive, uno stop può capitare. Tanto più se affronti, nel suo stadio, il Napoli, ovvero la squadra che si è appena laureata campione d’Italia e che ha una gran voglia di prendersi i 3 punti contro l’unica avversaria che non ha ancora battuto. Se poi aggiungi che l’Inter era reduce dal doppio Euroderby e che Inzaghi, per gestire le forze, anche in vista della finale di Coppa Italia con la Fiorentina, ha cambiato 8 uomini rispetto alla Champions, allora le difficoltà inevitabilmente aumentano". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al KO dell'Inter al Maradona contro il Napoli scudettato. L'Inter B ha fatto una partita di contenimento che si è complicata con l'espulsione di Gagliardini.