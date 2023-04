Biasin: “Inzaghi in ballo su tanti fronti. Una pacchetta sulla spalla la merita, ma…”

Il giornalista Fabrizio Biasin , tifoso dell'Inter, è intervenuto in radio nella trasmissione Tutti Convocati e ha parlato della vittoria di ieri sulla Juve che ha portato i nerazzurri in finale e del lavoro sin qui svolto dal tecnico Simone Inzaghi:

"Inzaghi è ancora in ballo su tantissimi fronti. Quindi secondo me una pacchetta sulla spalla gliela possiamo dare. Io lo abbraccerei anche, ma poi so come funziona mediaticamente se dovesse non qualificarsi per la prossima Champions League.