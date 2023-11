Biasin: “Juve forte, magari Vlahovic con Inzaghi farebbe 20 gol. Non mi piace sentir dire che…”

Juve-Inter? Scaramucce tra due squadre un po' in fuga, Provano a rimbalzarsi il pallone. In casa Inter avrebbero preferito giocarla domani, c'è la sosta di mezzo. C'è da capire come tornano i nazionali, difficile fare una previsione. Due squadre in testa con due filosofie e idee di calcio molto differenti. Allegri col calcio non bellissimo riesce sempre a fare punti. Capisco la strategia di gioco di Allegri, non mi piace la dialettica che fa passare la Juve come una squadra di scappati di casa. Allegri è bravissimo perché è secondo a due punti. Inzaghi è primo solo perché i giocatori sono fortissimi. Non sarà che Inzaghi è bravo e ha un'idea di calcio stramoderna?. Magari Vlahovic nell'Inter di Inzaghi farebbe 20 gol. Gli allenatori fanno il loro. I giocatori della Juve sono forti, magari Inzaghi con gli stessi giocatori proverebbe a farli giocare come fa con l'Inter".