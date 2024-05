Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha detto la sua nel suo editoriale per Tmw sulla trattativa tra l'Inter e il capitano argentino Lautaro Martinez per il rinnovo del contratto:

Partiamo dalla faccenda Inter-Lautaro, ovvero da un rinnovo non semplice. Non impossibile, ma neanche “metti tu la cifra”. Tutti conoscono l’agente del giocatore, Alejandro Camano o, quantomeno, la sua voce. E questo perché più o meno parla tutti i giorni, segno che qualcosa non va (altrimenti non parlerebbe, questione di logica). Camano “po’ esse fero e po’ esse piuma” (cit.) e in questo momento è fero, nel senso che pur facendo semplicemente il suo mestiere, sta parecchio tirando la corda con i nerazzurri. Il problema riguarda la distanza tra domanda e offerta, attualmente parecchio ampia. A fronte di una proposta del club che prova ad avvicinare (ma non può raggiungere) i 10 milioni di euro netti a stagione tra parte fissa e variabile, il buon Camano è fermo su posizioni ben diverse, ovvero un triennale che dovrebbe garantire più di 36 milioni di euro netti a cotanto Toro. Capite bene che a queste condizioni è difficile trovare un punto d’incontro.