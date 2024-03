"Costacurta ha detto che Lautaro non segna nei match decisivi? Chi non reputa Lautaro di essere decisivo nelle partite che contano vuol dire che non conosce la sua carriera. Lautaro ha segnato nelle partite decisive di Champions, nei derby, nei big match. Contro l’Atletico non ha segnato ma ha messo nelle condizioni i compagni di farlo".

Sul mercato

"Anche il prossimo mercato sarà a zero euro per l’Inter? Assolutamente sì, non c’è da meravigliarsi. Sarà come gli ultimi mercati. Il rinnovo di Lautaro? Non è congelato e non dipende da chi ci sarà alla guida del club. Quando l’Inter vincerà lo Scudetto si penserà ai rinnovi di Barella e Lautaro".