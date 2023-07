Biasin: “Lukaku? Arrabbiati più i dirigenti che Inzaghi. I 2 nomi per l’attacco”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter partendo da Lukaku: "Si sono arrabbiati più i dirigenti che Inzaghi, probabilmente, per il voltafaccia di Lukaku. Se Romelu l'avesse fatto sapere 2-3 settimane prima, a quest'ora l'Inter magari aveva già il suo attaccante. L'Inter sceglierà un attaccante esperto, e Morata è probabilmente la prima scelta di Inzaghi - ma no a 20 milioni di richiesta - oppure si va sulla giovane promessa alla Balogun che può esplodere, ma che costa di più? Credo non abbiano ancora preso una decisione".