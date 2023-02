Biasin: “L’Inter non è perfetta e si è visto ieri. Manca un giocatore preciso”

"L’Inter ha pareggiato con la Samp. Un mese fa i nerazzurri erano ultimi in Serie A per dribbling effettuati, non credo che la statistica sia cambiata di molto. Ecco, quando giochi contro squadre che legittimamente alzano la barricata, ti serve qualcuno che salti l’uomo, altrimenti devi sperare di essere sempre perfetto. L’Inter non è perfetta e, al momento, quel qualcuno in grado di creare la superiorità, non ce l’ha".