Biasin: “In scena l’ennesima mourinata: se pensate ce l’abbia con Chiffi…”

José Mourinho nuovamente alla riscossa. Il portoghese si è sfogato dopo il pari tra Roma e Monza contro l'arbitro Chiffi, reo di aver espulso ingiustamente - a suo dire - Celik nel finale. Ma cosa c'è dietro l'attacco dello Special One? Lo spiega Fabrizio Biasin su Libero di oggi: "È andata in scena l’ennesima mourinata. Cos’è la mourinata? Facilissimo: José da Setubal a un bel punto perde il lume della ragione, comincia ad attaccare chiunque (un allenatore, un arbitro, Lo Monaco di Tibet...), tutti si indignano perché «Ma siamo matti? Non si fanno le manette!», «Ma siamo matti? Deve avere più rispetto!», «Ma siamo matti? Io sto con (nome del nemico di turno)».

Tutte queste sbroccate casualmente prendono vita dopo una sconfitta, ché il Santo portoghese ben sa che alzare il polverone è un buon modo per distrarre le masse e portarle a spasso. Questa cosa la scrive un iscritto da antica data alla Chiesa del maestro lusitano, l’uomo che,ancora oggi, continua a fare incazzare tutti e così facendo ottiene esattamente quello che vuole: “Spostare l’attenzione” (dal risultato della partita, dai veri problemi della Roma, da tutto). Detto in poche parole: se pensate che realmente Mou ce l’abbia con l’arbitro Chiffi e quest’ultimo improvvisamente sia diventato il suo nemico per la pelle,ebbene, non conoscete Mou. Se realmente volete rispondere per le rime a José, ignoratelo. Ma tanto non ce la fate".