Biasin: “Inter, fase difensiva da nazionale cantanti”. Attacco a Conte: “Sul 2-2 non togli…”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero vicino alle vicende di casa Inter, non ha certo risparmiato critiche alla squadra nerazzurra e ad Antonio Conte dopo la sconfitta per 3-2 in casa del Real Madrid. Un ko da imputare, secondo lo stesso Biasin, soprattutto alla non perfetta fase difensiva della squadra:

“#Conte ha costruito la sua #Inter su una solida fase difensiva. Attualmente l’#Inter ha la fase difensiva della nazionale cantanti. E comunque il tuo migliore per distacco (#Barella) non lo togli sul 2-2. Per il resto tutto bene“.