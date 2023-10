Biasin: “Le (non) confessioni di Lukaku: è tornato a parlare, ma non parla”

Fabrizio Biasin commenta le parole di ieri di Romelu Lukaku, arrivate dal ritiro del suo Belgio. Ecco il pensiero del giornalista dalle colonne di Libero: “Romelu Lukaku è tornato a parlare. Ha detto così: “Parlerò a tempo debito, aspetterò il momento giusto. Ma se dicessi davvero come è andata l’estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati”. E così: “I primi giorni dopo Istanbul mi sentivo un po’ a disagio, ma la mia mente era fuori posto per quello che era successo nei giorni prima. Di questo parlerò più avanti”. E così: “È il campo che parla”. Romelu Lukaku è tornato a parlare, ma non parla””, il commento di Biasin.