Biasin: “Politano-Spinazzola, ecco chi ci guadagna. Eriksen prenderebbe il posto di…”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e noto tifoso dell’Inter, ha parlato dei nerazzurri di Conte negli studi di Sky Sport: “Sanchez? Probabilmente non è ancora pronto e Conte preferisce giocare con Esposito. Questo gruppo è destinato a mantenere un certo ritmo. È solido ed è destinato a non crollare come già successo in passato”.

Poi sul mercato: “Senza mercato, alla lunga la rosa della Juve può fare la differenza ma Marotta si sta adoperando e credo che almeno un paio di colpi arriveranno entro la fine del mercato. Giroud alternativa particolare a Lukaku. Rischia di arrivare e non giocare nemmeno a Milano. Godin resterà. A centrocampo qualcuno arriverà. Vediamo che succede con Eriksen. Resta il problema a destra perché Candreva gioca sempre e Lazaro mai. Eriksen? Prendere il posto di Sensi, mentre Vidal al posto di Barella. È normale che in una grande squadra ci siano alternative”.

Un pensiero su Conte: “Non sarebbe mai contento di un secondo posto. La società sì, perché sarebbe un ulteriore passo nella crescita. Ma lui no!“.

Sullo scambio Politano-Spinazzola: “Chi ci guadagna tra Inter e Roma? Risolvono entrambe un problema. Asamoah ha un problema fisico, Biraghi non dà garanzie. Politano ha tantissime qualità ma nel 3-5-2 non trova collocazione. È giusto vada da un’altra parte per giocare“.