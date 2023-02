Biasin: “Derby, entrambe costrette a vincere. Pronostico pare fatto, ma…”

In collegamento con Telelombardia, Fabrizio Biasin ha fatto alcune considerazioni sul derby di domenica sera tra Inter e Milan

"Il Milan è in clamorosa crisi, l'Inter ha ripreso il piglio dei giorni migliori. Il pronostico sembra scontato. Ma ricordo tanti derby in cui una squadra è arrivata favorita e poi non è riuscita a dimostrarlo sul campo. Normale che l'Inter sia favorita, ma stiamo attenti prima di parlare di imbarcate. Entrambe sono costrette a vincere, perché anche il pareggio complicherebbe la classifica. La qualificazione alla Champions League è fondamentale, nessuna delle due può speculare".