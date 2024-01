Biasin: “Prendere un quinto attaccante vorrebbe dire creare casino. Arnautovic e Sanchez…”

"L'Inter ha chiuso per Buchanan, l’esterno canadese e riccioluto. La cifra è interessante, 7 milioni più bonus per arrivare a 10 complessivi, al ragazzo un quinquennale. Verrà a completare la coppia scoppiata sulla corsia destra, quella lasciata sguarnita da Cuadrado. Sono stati bravi, hanno “tappato il buco” in sole due settimane. E qualcuno dice “sì ma c’è bisogno anche di un attaccante”. Ad Appiano non la pensano così"