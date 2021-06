Biasin: “Raspadori? Ho fatto una telefonata all’Inter. E vogliono l’addio di un nome”

Le parole del giornalista: "Post-Hakimi? Si è parlato tanto di Florenzi, ma io non credo sinceramente, secondo me il nome non è neanche Emerson Royal"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del possibile successore di Achraf Hakimi in caso di addio all'Inter: “Si è parlato tanto di Florenzi, ma io non credo sinceramente, secondo me il nome non è neanche Emerson Royal, anche perché prima di questi discorsi deve esserci la cessione di Hakimi. Raspadori? L’Inter non c’è su Raspadori. Ho fatto la mia telefonata e mi hanno confermato l’apprezzamento, ma al momento non c’è stato neanche un sondaggio. Vidal? La volontà dell’Inter è che vada via, semplicemente perché sanno di aver fatto un investimento sbagliato”.