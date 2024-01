Biasin: “Lautaro? Situazione chiarissima”. Zazzaroni: “Vediamo chi sarà proprietario a giugno”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, risponde così: "Credo che il manager vorrà capire anche che futuro avrà l'Inter a maggio o giugno, credo sia una cosa normale. Vediamo cosa fa Oaktree, se Zhang ha la possibilità di tornare in Italia. Il rinnovo di Lautaro non è una cosa d'attualità"

