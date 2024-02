Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così in vista di Roma-Inter di domani: “La Roma nel post-Mourinho ho ritrovato non solo un umore diverso ma anche un’idea di calcio diversa che sotto Mourinho era mancata ma non vuol dire che era solo colpa sia. Ora c’è una tranquillità e un’idea di gioco diversa al netto degli avversari di non primissima qualità comunque De Rossi è arrivato riuscendo a fare risultato.