Il pensiero di Fabrizio Biasin che poi aggiunge: "Per il resto… doveroso mea culpa: mai dare per fatto un affare non fatto"

Oggi l'Inter ha preso una decisione che era nell'aria da qualche giorno: Lazar Samardzic non vestirà il nerazzurro, dopo che l'entourage del calciatore ha cambiato le carte in tavola.

"L'Inter ha il diritto di rinunciare a un giocatore che ha cambiato le carte in tavola. L'Inter ha il dovere di utilizzare il grano non speso per completare una rosa fin qui incompleta. Per il resto… doveroso mea culpa: mai dare per fatto un affare non fatto".