Intervenuto a Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della possibilità di vincere lo scudetto da parte dell'Inter nel derby col Milan: "Se mi avessero detto che a metà aprile il ragionamento sarebbe stato di vincere lo scudetto al derby, avrei pensato 'ma che stagione straordinaria è?'. Qualunque cosa arrivi, sarò felice: a me piace godermi questo percorso. Sarebbe sciocco non dire che questa è una bella occasione: vincere lo scudetto nel giorno del derby in casa del Milan è interessante e lo è anche per i giocatori, che non si nascondono e te lo fanno vedere. Mi sembra tutto normale, non c'è alcuna tensione: si gioca la partita ed è un motivo in più per dare un senso al campionato".