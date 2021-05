Biasin: “Inter-Conte? Ho una sensazione. E c’è un imprescindibile che spero resti”

Le parole del collega: "Il finanziamento è importantissimo, perché ci sono delle scadenze imminenti. L'altra questione è legata al futuro di Conte"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del momento in casa Inter dopo l'ufficialità del finanziamento concesso dal fondo Oaktree: "Il finanziamento è importantissimo, perché ci sono delle scadenze imminenti. L'altra questione è legata al futuro di Conte. In questo momento staff e dirigenza sono da una parte e la proprietà dall'altra. Se non sarà fatto mercato e si dovranno sacrificare i big Conte potrebbe salutare. Zhang potrebbe però tentare di mantenere l'attuale gruppo. La mia sensazione è che alla fine un punto di incontro lo troveranno. Brozovic? Mi auguro assolutamente che rimanga. Nessuno è indispensabile, ma qualcuno è più utile degli altri: ha dimostrato di essere l'imprescindibile o quasi della squadra. È però in scadenza nel 2022 e adesso l'Inter fatica a proporre rinnovi".