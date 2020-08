Biasin: “Tonali? Puoi farne a meno se investi su chi vuole venire da te e non su chi dice…”

L’Inter ha completato la scorsa stagione il 21 agosto scorso, con la finale di Europa League. Conte ha sciolto le righe e ha mandato tutti in vacanza per qualche tempo. Nella seconda settimana di settembre dovrebbero ricominciare gli allenamenti, intanto c’è chi ha risposto alle chiamate delle Nazionali. In questo momento di calma piatta alla Pinetina, tengono banco le questioni di mercato. Tonali era tra i nomi accostati per mesi all’Inter e sembrava molto vicino dal vestire i colori nerazzurri. Fino a che non sono cambiate le priorità del club e ora il centrocampista del Brescia è, da quanto appurato da Fcinter1908.it, ormai roba del Milan.

Della rinuncia al giocatore del Brescia ha parlato in un tweet Fabrizio Biasin. Una riflessione che mette in evidenza un po’ la delusione di parecchi tifosi interisti rispetto ad un arrivo considerato interessante. Soprattutto in prospettiva futura. Queste le parole del giornalista:

“Tonali è un prospetto fortissimo. Poi oh, puoi scegliere di farne a meno. Lo puoi fare se pensi che quelle risorse debbano andare su giocatori forti, già formati e convinti di venire da te. Ecco, per intenderci, non su chi dice “Se mi chiama la Juve io ci sono”, ha scritto. E il riferimento è alle ultime parole di Vidal, considerato primo obiettivo nerazzurro.