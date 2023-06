Acerbi ferma Haaland, Biasin: “Ecco il voto in pagella alla sua stagione”

Il voto di Fabrizio Biasin alla stagione di Francesco Acerbi, che ieri ha limitato Erling Haaland in Manchester City-Inter

Il voto di Fabrizio Biasin alla stagione di Francesco Acerbi , che ieri ha limitato Erling Haaland in Manchester City-Inter. Ecco il pensiero del noto giornalista sul suo profilo Twitter: "Un possibile futuro pallone d’oro e uno dei pochissimi difensori capaci di fermarlo.

La stagione di Francesco Acerbi è da 9 in pagella", si legge. L'Inter presto discuterà con la Lazio proprio del futuro del difensore centrale, arrivato in prestito in nerazzurro la scorsa estate.