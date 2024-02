"Intanto, a proposito di riforme in Lega esiste un fronte aperto: Inter, Juventus e Milan (ma non sono le uniche) escono allo scoperto e spingono per un campionato a 18 squadre. L’obiettivo è snellire il calendario sempre più fitto, vista anche la nuova Champions dalla prossima stagione. Si rischia una spaccatura: le piccole (su tutte il Monza) sono già pronte alle barricate".