Billò: “Champions? il sorteggio è andato abbastanza bene. Sulla carta nessuno…”

Torna la Champions League a la presentatrice sarà al suo solito posto con Champions League Show che torna su Sky

Gianni Pampinella

Martedì torna la Champions League. Sono tre le italiane approdate agli ottavi: Milan, Inter e Napoli. Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, Anna Billò, presentatrice con Champions League Show che torna su Sky, è ottimista: "Diciamo che il sorteggio è andato abbastanza bene. Sulla carta nessuno si può lamentare".

Ci saranno novità nel programma? — «La squadra resta la stessa, titolarissimi Capello, Costacurta, Cambiasso, Condò. E per cominciare Di Canio e Del Piero. Però cambiano le postazioni in campo: ci saranno più contatti diretti, come prima della pandemia. Finalmente possiamo tornare a lavorare in modo più libero».

Tutta l’Europa parla del Napoli... — «La squadra che ci ha fatto divertire moltissimo. E con un vantaggio così largo in campionato può gestire bene gli impegni di coppa».

Favorite? — «È una Champions strana, c’è incertezza. Non ci sono favoriti, anche i grandi club hanno qualche problema. I giochi sono aperti».

Magari in questo avrà preso da suo marito Leonardo. A proposito, chi è giudice più severo quando lavora, Leo o i figli? — «Tutti, ma Tomas, il più piccolo, è il più attento. Quando ho cambiato taglio di capelli con la frangetta mi ha subito detto “Mamma, che cosa hai fatto? Stai malissimo”. In realtà a me non sembrava un cambiamento così importante. Tomas, un esteta. Tiago, sentimentale. E Leo mi appoggia sempre».

La sua tenuta preferita? — «Jeans e scarpe da ginnastica, da sempre».

Lei non sembra molto social. Giusto? — «Sono pessima con i social, faccio un po’ fatica».

Vedendo le sue colleghe a Sanremo le viene voglia di essere lì anche lei un giorno? — «Per carità, sono troppo timida. Non mi vedo proprio a scendere da quella scalinata. Sono fanatica di Sanremo: i miei figli sono abituati ad andare a letto alle nove ma per il festival, come per le partite del Flamengo, faccio qualche eccezione. Però essere lì a condurre non farebbe per me. Sto bene dove sto, con i miei compagni di viaggio».

La sensazione più forte sul lavoro? — «Quella provocata da una finale di Champions League».

Sportivo preferito? — «Messi».

Come passa le serate libere? — «Più con le serie tv che con i film. Ne guardo tantissime, a partire da quelle storiche, tipo Grey’s Anatomy. Mi sono piaciute Bridgerton e Big Little Lies. Ma è stato appassionante rivedere Schindler’s List con i miei figli. Bisogna saper ricordare».

La posizione della donna nei programmi sportivi in tv secondo lei è cambiata? — «Un po’ sì, ma sta a noi fare ancora meglio».

(Gazzetta dello Sport)