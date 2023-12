Bisseck: “Felice di giocare per l’Inter. C’è un motivo se mi hanno preso. Arnautovic…”

Yann Bisseck è stato uno dei migliori in campo in Inter-Lecce, grande prestazione condita dal suo primo gol con la maglia nerazzurra. Al termine della gara, il difensore ha parlato ai microfoni di SportItalia: "Ho fiducia in me, deve esserci qualche motivo se mi hanno portato all'Inter".

"Sono felice id avere avuto l'occasione di dimostrare cosa sono capace di fare, spero di averne molte di più, ho sempre fiducia in me quindi mi sento bene. Quando ero più giovane mi è capitato di giocare centrocampista, a me interessa essere solo in campo, non importa dove, gioca dove il mister mi mette. Arnautovic? Sappiamo che per un attaccante è difficile quando non ottieni numeri che tutti si attendono iun una grande squadra. Siamo tutti felice per l'assist che ha fatto, è un bravo ragazzo e tutti gli vogliamo bene. Sono molto felice di giocare per l'Inter".