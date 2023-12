Arnautovic: “Periodo non facile per me. Ringrazio compagni e tifosi. La Juve? Non ci interessa”

A San Siro l'Inter batte il Lecce, centra la quarta vittoria consecutiva in campionato e tiene a distanza la Juventus. Al termine della gara, Marko Arnautovic ha parlato ai microfoni di Dazn: "L'abbraccio del gruppo? Anche loro lo sentono che sono in un periodo difficile, ho fatto subito assist, poi mi sono infortunato e poi è difficile riprendere. Adesso a poco a poco sto arrivando al 100%. Loro parlano tutti i giorni con me, non è un periodo facile, posso dire solo grazie ai miei compagni, i tifosi, il club. I nostri tifosi? Dobbiamo dare tutto per il club".