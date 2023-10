Bisseck, solo 7 minuti giocati: la fiducia dell’Inter non manca, ecco cosa serve

Il difensore tedesco, arrivato a Milano in estate, non ha ancora avuto occasioni per dimostrare il suo valore

Arrivato all'Inter questa estate, prelevato dai danesi dell'Aarhus, Yann Bisseck non è ancora riuscito a dimostrare il suo valore in campo: il difensore tedesco ha collezionato solamente 7 minuti di gioco fin qui, e al momento è in fondo alle gerarchie di Inzaghi. Una situazione sicuramente non esaltante, ma la fiducia dell'ambiente nel classe 2000 rimane intatta, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Il 22enne di Colonia non può certo dirsi soddisfatto dei 7' totali messi nelle gambe, per quanto consapevole che questa sia la stagione dell'apprendistato.