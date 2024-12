Non è un caso che su di lui abbiano messo gli occhi diverse squadre della Premier, pronte a mettere sul piatto anche 40 milioni di euro per convincere l'Inter. Basteranno? È ancora presto per parlare di mercato, ma è sicuro che in Viale della Liberazione la prossima estate si presenteranno molte squadre interessate a Bisseck. Poi c'è un dato che certifica ancora di più, se mai ce ne fosse il bisogno, quanto sia cresciuto il tedesco. Come sottolinea DataMB, solo Stefan de Vrij (93,75%) ha una percentuale di vittorie nei duelli difensivi superiore a quella di Bisseck (90,63%) nei Top 7 League in questa stagione. Se un anno fa sembrava sul punto di partire in prestito direzione Salernitana, oggi non bastano 40 milioni per portare via Bisseck da Milano. Il calcio a volte è strano.