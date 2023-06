Bojan: “Il City ti martella. La pressione un punto a favore dell’Inter. Solo Mourinho…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Bojan Krkic ha parlato della finale di Champions League tra Manchester City-Inter. L'ex giocatore conosce bene Pep Guardiola. "Gli rimproverano di non aver vinto la Champions fuori da Barcellona. A volte la gente non la capisco, davvero. Dicevano lo stesso di Messi e del Mondiale, e adesso che l’ha vinto si parla di lui come il migliore. Era già il più forte di tutti, con o senza Mondiale. Solo Mourinho poteva avvicinarsi a Guardiola e a Ibrahimovic per sussurrargli non so cosa all’orecchio in un momento simile. Josè è Josè. Ognuno ha i suoi metodi".