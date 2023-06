City-Inter, Dumfries: “Dimostreremo di essere forti. Ecco cosa fare. Quando Onana…”

Due giorni all'attesissima finale di Champions League tra Manchester City-Inter. I nerazzurri partono sfavoriti, ma Denzel Dumfries sa di cosa ha bisogno la squadra per sovvertire il pronostico. "Giocare una finale di Champions non era uno dei miei obiettivi, ma è un onore. Un grande palcoscenico. Sono molto orgoglioso di stare lì. Non abbiamo avuto una stagione facile, ma anche questo è un vantaggio per noi. Questo ci fa venire fame. Vincere la Champions League è un traguardo enorme".