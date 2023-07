TyCSports – Non solo Boca: anche il River Plate su Colidio: il punto della situazione

"Il Boca è in fase avanzata con l'Inter e aspetta ancora la risposta del giocatore, che non ha ancora accettato la proposta. Il River è in trattativa con Berman, agente di Colidio, ma non ha ancora fatto offerte all'Inter. I due club stanno avanzando in maniera diversa: il Boca con l'Inter, il River con il giocatore e il suo entourage"