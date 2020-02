Bocca: “Europa League? Non si direbbe sia in cima ai pensieri di Conte: notoriamente…”

Fabrizio Bocca, giornalista di Repubblica, è tornato a parlare della trasferta vinta dall’Inter in Europa League. Le sue considerazioni riguardano le ambizioni di Conte nella competizione europea: “Dall’entusiasmo e il trasporto con cui l’ Inter ha affrontato la trasferta in Bulgaria per giocare contro il Ludogorets, non si direbbe che l’Europa League sia in cima ai suoi pensieri. L’unica cosa da ricordare è stato il gol (il primo in nerazzurro) di Christian Eriksen che finalmente Conte ha schierato da titolare dopo una lunga e forse non ancora terminata gestazione. Per il resto quasi un’ Inter B e un ritmo da partitella del giovedì in provincia di Milano. Ne serviranno ancora altre di partite prima che all’ Inter salga l’adrenalina e giocare dunque col dovuto impegno una Coppa che Antonio Conte ha notoriamente qualche difficoltà a maneggiare. L’Europa League di oggi è soprattutto il residuo di una Champions sbagliata. Un po’ gli piacerebbe sicuramente avere un miglior curriculum internazionale, un po’ certi impegni sembrano quasi recargli fastidio. Oggi un’Inter senza Handanovic, Skriniar, Brozovic, Lukaku è difficilmente concepibile, ma è anche vero che un’Inter quasi al top ha perso prima col Napoli in Coppa Italia e poi con Lazio in campionato. Dire che la vittoria col Ludogorets rappresenti un passo avanti, un risveglio dopo il doppio colpo al mento, forse ci sta anche. Ma non è sicuramente questa l’ Inter che serve per conquistare qualcosa di importante in questa stagione”.

(Repubblica)